"Зустріч клубу із Захаві? Я розпитував, чи це була хороша розмова. Так, вона була хорошою, але це все, що я знаю.

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Ми всі знаємо, що Піні – людина, яка дуже любить вести перемовини, тому нам треба трохи терпіння. А терпіння – це одна з моїх найсильніших сторін", – резюмував Нагельсманн на пресконференції перед матчем зі Штутгартом.

Зауважимо, Баварія не готова відпускати 33-річного Роберта дешевше, ніж за 40 мільйонів євро. У футболці мюнхенців поляк за 8 років награв 373 поєдинки (343 голи та 71 асист).

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