"Встреча клуба с Захави? Я расспрашивал, был ли это хороший разговор. Да, он был хорошим, но это все, что я знаю.

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Мы все знаем, что Пини – человек, очень любящий вести переговоры, поэтому нам нужно немного терпения. А терпение – это одна из моих сильнейших сторон", – резюмировал Нагельсманн на пресс-конференции перед матчем со Штутгартом.

Отметим, Бавария не готова отпускать 33-летнего Роберта дешевле чем за 40 миллионов евро. В футболке мюнхенцев поляк за 8 лет наиграл 373 поединка (343 гола и 71 ассист).

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