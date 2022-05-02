Фахівець повідомив, що Барселона має хороші шанси перепідписати Усмана Дембеле та Хаві. А от щодо можливого підписання Лєвандовскі Алемані вирішив не відступати від свого вектора поведінки. Раніше він уже заявляв, що каталонці поки не контактували з оточенням форварда Баварії.

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"Усман Дембеле та Гаві хочуть залишитися тут – це справді важливо. Ми зробимо все можливе, щоб вони обоє залишилися у Барсі. У нас є обмеження на зарплатний бюджет, тому потрібно бути обережними. Ми зробимо все можливе.

Зустрічі з агентом Лєвандовскі не було. Також я не люблю говорити про переговорний процес – це щось особисте. Ми не любимо обговорювати гравців, які мають контракти з іншими клубами", – наводить слова Алемані AS.

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