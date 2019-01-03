Навас продовжив контракт з Реалом

Голкіпер мадридського Реала Кейлор Навас продовжив контракт з клубом ще на 1 рік.

Відтепер контракт футболіста з "вершковими" діє до літа 2021 року. За новою угодою Кейлор Навас отримуватиме 5 мільйонів євро на рік, повідомляє авторитетне іспанське видання Marca.

Навас – вболівальникам Реала: Дякую за все

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Навас збирається покинути Мадрид через недостатню кількість ігрового часу. У випадку відходу костариканця, взимку у Реал міг повернутись український воротар Андрій Лунін, але повідомлялось, що голкіпер відмовив Реалу у завчасному поверненні з оренди та залишиться у Леганесі ще на півроку.

Лунін та ще 11 талантів, які обійшлись Реалу в 220 млн євро: успіхи і провали НЕПу по-мадридськи

Зауважимо, що на рахунку Наваса у цьому сезоні 8 матчів за Реал у всіх турнірах, де костариканець пропустив 8 голів та тричі залишив свої ворота "сухими".