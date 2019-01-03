toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Навас продовжив контракт з Реалом

17:42 294 Читать на русском
Навас продовжив контракт з Реалом
Кейлор Навас / Соцмережі

Голкіпер мадридського Реала Кейлор Навас продовжив контракт з клубом ще на 1 рік.

Відтепер контракт футболіста з "вершковими" діє до літа 2021 року. За новою угодою Кейлор Навас отримуватиме 5 мільйонів євро на рік, повідомляє авторитетне іспанське видання Marca.

Навас – вболівальникам Реала: Дякую за все

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Навас збирається покинути Мадрид через недостатню кількість ігрового часу. У випадку відходу костариканця, взимку у Реал міг повернутись український воротар Андрій Лунін, але повідомлялось, що голкіпер відмовив Реалу у завчасному поверненні з оренди та залишиться у Леганесі ще на півроку.

Лунін та ще 11 талантів, які обійшлись Реалу в 220 млн євро: успіхи і провали НЕПу по-мадридськи

Зауважимо, що на рахунку Наваса у цьому сезоні 8 матчів за Реал у всіх турнірах, де костариканець пропустив 8 голів та тричі залишив свої ворота "сухими".

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Кейлор Навас Кейлор Навас Андрій Лунін Андрій Лунін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
21
хв
Манчестер Сіті
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук