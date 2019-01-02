Лунін та ще 11 талантів, які обійшлись Реалу в 220 млн євро: успіхи і провали НЕПу по-мадридськи

"Футбол 24" розповідає про молодих гравців, яких підписав Реал, починаючи з 2014 року в рамках своєї нової економічної політики. Наразі Мадрид з перемінним успіхом інвестує у майбутнє.

Браїм Діас (15 млн євро)*

19-річний атакувальний хавбек Ман Сіті повинен перебратись на Сантьяго Бернабеу вже цієї зими. Контракт вихованця Малаги, який вважається одним з найталановитіших представників свого покоління, завершується в червні, однак Реал готовий виплатити чемпіонам Англії 15 млн євро компенсації, щоб пришвидшити трансфер.

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За стилем гри Діас нагадує свого зіркового співвітчизника Іско: техніка, швидкість роботи з м’ячем, дриблінг, короткий пас. "Вершкових" навіть не лякає те, що у поточному сезоні Браїм відіграв лише 214 хвилин. Перес вважає його перехід ідеальною інвестицією у майбутнє.

*Трансфер Діаса може відбутись у найближчі дні

Дані Себальйос (16,5 млн євро)

Флорентіно виграв жорстку боротьбу за мегаперспективного андалусійця у Барселони. Себальйос перебрався у Мадрид влітку 2017-го та провів на полі при Зізу лише 899 хвилин за неповні 22 матчі. По завершенні сезону 2017/18 з’явились чутки, що Дані може повернутись на Беніто Вільямарін, однак Хулен Лопетегі зумів переконати 22-річного хавбека залишитись. При Соларі він регулярно потрапляє у склад, награвши вже більше, ніж з всю попередню темпораду – 20 поєдинків та 1076 хвилин. Крім цього, екс-капітан Бетіса почав викликатись Луїсом Енріке до табору збірної Іспанії.

Вінісіус (45 млн євро)

Новий Неймар підписав контракт з Реалом взимку 2017-го за рекордну як для 17-річного футболіста суму. Залучатись до першої команди чемпіонів світу Вінісіус почав з нинішнього сезону. Поки що він грає зовсім мало та лише адаптовується до європейського футболу. Однак навіть за той нетривалий час, який екс-вінгер Фламенго проводить на полі, він демонструє свій величезний потенціал.

Хесус Вальєхо (5 млн євро)

Від капітана молодіжної збірної Іспанії (U-21) явно очікували більшого. Регулярні травми поки що не дозволяють Вальєхо повернути форму, якою він зачарував скаутів Реала, захищаючи кольори німецького Айнтрахта. Ба більше, зараз скидається на те, що Хесус починає програвати боротьбу навіть молодому кантерано Хаві Санчесу.

Лукас Сілва (14 млн євро)

Трансфер бразильця взимку 2015 року – один з найбільших провалів селекційної служби Реала. Вже через 6 місяців опорний хавбек був орендований Марселем, а через сезон провалив медогляд у лісабонському Спортінгу через проблеми з серцем. Після цього Сілва повідомив, що йому доведеться завершити кар’єру. Втім восени 2016-го він повернувся до тренувань з "бланкос", вдруге не зумівши довести свою профпридатність. Далі – оренда в Крузейро, де 25-річний гравець перебуває й донині. Наступного літа Лукас стане вільним агентом.

Марко Асенсіо (3,9 млн євро)

Мадрид подбав про підписання чи не найбільшого таланта в іспанському футболі влітку 2014-го. Гравця залишили в Мальорці на правах оренди, а згодом він набирався досвіду виступів у Прімері під знаменами Еспаньйола. Саме на Корнелія Ель Прат Марко по-справжньому вистрілив, отримавши шанс від босів Реала закріпитись в першій команді перед стартом сезону 2016/17. Асенсіо досі не вважається гравцем основного складу, чергуючи успішні матчі з відвертими провалами. Футболіст, якого називали майбутнім переможцем "Золотого м’яча", переживає насторожливий застій у кар’єрі.

Андрій Лунін (13,5 млн євро)

Ще одна суперечлива угода мадридського суперклубу. 19-річний український голкіпер доволі сенсаційно перебрався на Бернабеу минулого літа, коли "бланкос" також підписали зіркового Тібо Куртуа. Флорентіно Перес вважає Луніна воротарем майбутнього, однак, заважаючи на вік бельгійця (26), майже нереально припустити, коли Андрій зможе стати №1 найтитулованішої команди Іспанії.

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Наразі українець проводить дуже складний сезону у Леганесі, перебуваючи за спиною у "Пічу" Куельяра. Відсутність регулярної практики та можливості показати себе ще більше ускладнює завдання Луніна пробитись у основу Реала в найближчі роки.

Мартін Едегор (2,3 млн євро)

Норвезький мегаталант переїхав на Піренеї у 2015-му, отримавши від Переса щедрий контракт із зарплатою 2 млн євро. Едегор з перемінним успіхом провів два сезони у молодіжці Реала, а згодом був відправлений у Херенвен на правах оренди. Зараз йому 20 і він досі вважається молодим та перспективним. Наразі креативний хавбек не переконав босів Мадрида, що готовий борознити поле головної арени іспанської столиці. Та чи зможе переконати взагалі?

Альваро Одріосола (30 млн євро)

Зважаючи на регулярні травми Карвахаля та відхід Даніло, минулого літа мадридці прийняли рішення підписати баскського латераля. Одріосола обійшовся Реалу в пристойну суму, але поки не зумів витіснити з основи одного з найкращих правих захисників планети. Попри це Альваро майже завжди використовує свій рідкісний шанс, демонструючи динамічний та зрілий футбол. 23-річний вихованець Сосьєдада – блискуча інвестиція "вершкових".

Родріго (40 млн євро)

Чергова перлина бразильського футболу тішитиме фанів Реала, починаючи з сезону 2019/20. Наразі ж 17-річний бразилець продовжить виступати за рідний Сантос на правах оренди. У Південній Америці Родріго називають ще більшим талантом, ніж його співвітчизник Вінісіус. Обоє вже в найближчому майбутньому можуть стати неймовірною ударною силою на флангах атаки мадридського гранда.

Тео Ернандес (27 млн євро)

Тотальний провал. Молодший брат Лукаса Ернандеса належав Атлетіко, але це не завадило йому приміряти футболку найлютішого ворога "матрацників". Тео провів за Реал лише один сезон, повністю програвши конкуренцію Марсело, а потім був відданий в оренду Сосьєдаду. Зважаючи на інтерес "бланкос" до латераля Бетіса Жуніора Фірпо, подальші перспективи Тео у Мадриді оповиті туманом.

Феде Вальверде (5 євро)

Влітку 2016-го уругвайський хавбек перейшов у Реал з Пеньяроля. Феде, якому тоді було лише 17, не знадобилось багато часу на адаптацію. Він блискуче проявив себе у Кастільї, а згодом провів ще один чудовий сезон на правах оренди у Депортіво. Зараз Феде нерідко потрапляє у заявки першої команди Реала. Соларі вважає його великою надією "бланкос" у майбутньому.

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