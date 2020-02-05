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Ройс вилетів на тривалий термін і не допоможе Борусії в матчі проти ПСЖ

16:23 162 Читать на русском
Ройс вилетів на тривалий термін і не допоможе Борусії в матчі проти ПСЖ
Марко Ройс / офіційний сайт Бундесліги

Капітан дортмундської Борусії Марко Ройс зазнав травми та не допоможе своїй команді в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького Парі Сен-Жермен.

 

Форвард "джмелів" отримав ушкодження у кубковому матчі проти Вердера (2:3), повідомляє офіційний твіттер клубу.

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За прогнозом лікарів, м'язова травма не дозволить Ройсу зіграти перший поєдинок проти ПСЖ у рамках 1/8 фіналу ЛЧ. 30-річний німець орієнтовно пропустить 4 тижні. Це означає, що нападник мав би відновитися до матчу-відповіді з парижанами 11 березня.

У нинішньому сезоні Марко Ройс провів 19 матчів у Бундеслізі, в яких забив 11 м'ячів і віддав 5 результативних передач. Перший матч проти ПСЖ Борусія Д зіграє 18 лютого.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Борусія Дортмунд - ПСЖ Марко Ройс Марко Ройс
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