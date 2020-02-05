Талант Борусії Д Рейна оновив рекорд Кубка Німеччини

Півзахисник дортмундської Борусії Джованні Рейна в матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини проти бременського Вердера (2:3) забив перший м'яч на професіональному рівні.

Юний хавбек став наймолодшим автором гола в рамках Кубка Німеччини за всю історію. Про це повідомляє офіційний твіттер турніру.

Черговий гол Холанда та дебютна "цукерка" Рейни у відеоогляді матчу Вердер – Борусія Д – 3:2

Рейна з'явився на полі в другому таймі поєдинку проти "музик" і забив на 78-й хвилині. Отже, американець відзначився у віці 17 років 82 дні. Раніше він вже став наймолодшим гравцем зі Сполучених Штатів, який дебютував у Бундеслізі.

До слова, Джованні Рейна є сином колишньої зірки збірної США Клаудіо Рейни, а своє ім'я отримав на честь екс-хавбека збірної Нідерландів Джованні ван Бронкхорста.