toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
БАРСЕЛОНА ШАХТАР - МАКЕДОНІЯ ГП ДИНАМО ЗИМОВІ ЗБОРИ

Талант Борусії Д Рейна оновив рекорд Кубка Німеччини

11:26 468 Читать на русском
Талант Борусії Д Рейна оновив рекорд Кубка Німеччини
Джованні Рейна / CBS Sports

Півзахисник дортмундської Борусії Джованні Рейна в матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини проти бременського Вердера (2:3) забив перший м'яч на професіональному рівні.

 

Юний хавбек став наймолодшим автором гола в рамках Кубка Німеччини за всю історію. Про це повідомляє офіційний твіттер турніру.

Черговий гол Холанда та дебютна "цукерка" Рейни у відеоогляді матчу Вердер – Борусія Д – 3:2

Рейна з'явився на полі в другому таймі поєдинку проти "музик" і забив на 78-й хвилині. Отже, американець відзначився у віці 17 років 82 дні. Раніше він вже став наймолодшим гравцем зі Сполучених Штатів, який дебютував у Бундеслізі.

До слова, Джованні Рейна є сином колишньої зірки збірної США Клаудіо Рейни, а своє ім'я отримав на честь екс-хавбека збірної Нідерландів Джованні ван Бронкхорста.

blog_ava
Динамо відмовилося від 5 млн доларів за Дерліса Гонсалеса, – ЗМІ
10:46
2063
Теги
Німеччина Рекорди Кубок Німеччини Джованні Рейна Джованні Рейна Кубок Німеччини 2019/20 Вердер - Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Росія отримала бан на участь у ЧС-2022, – beIN Sports
    Росія — 12:262179 Росія отримала бан на участь у ЧС-2022, – beIN Sports
2
год
:
29
хв
Шахтар
16:00
Сеннерюск
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук