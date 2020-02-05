Ройс вылетел на длительный срок и не поможет Боруссии в матче против ПСЖ

Капитан дортмундской Боруссии Марко Ройс получил травму и не поможет своей команде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского Пари Сен-Жермен.

Форвард "шмелей" получил повреждение в кубковом матче против Вердера (2:3), сообщает официальный твиттер клуба.

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По прогнозу врачей, мышечная травма не позволит Ройсу сыграть первый поединок против ПСЖ в рамках 1/8 финала ЛЧ. 30-летний немец ориентировочно пропустит 4 недели. Это означает, что нападающий должен восстановиться к ответному матчу с парижанами 11 марта.

В нынешнем сезоне Марко Ройс провел 19 матчей в Бундеслиге, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Первый матч против ПСЖ Боруссия Д сыграет 18 февраля.

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