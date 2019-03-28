Грізманн влітку перейде у Барселону, – екс-гравець збірної Франції Ротен

Україна — 17:20 5953
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Ворскла оголосила про призначення Косовського на тренерський місток команди
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Зозуля має шанс замінити другого після Мессі у клубі Прімери, який бореться за ЛЧ, а Альбасете під загрозоюІспанія — 16:35 4636
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"Не соромно, що керують країною, де навіть 100 метрів без ями не проїдеш?" Як голосуватиме футбольна УкраїнаОвертайм — 16:00 9838
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"Спершу Бенфіка не планувала сюди заходити". Португальський гранд шукатиме таланти в Україні – екс-партнер Шеви схвалюєУкраїна — 12:00 4488
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