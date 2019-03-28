Грізманн влітку перейде у Барселону, – екс-гравець збірної Франції Ротен

Колишній хавбек збірної Франції Жером Ротен розповів, що Антуан Грізманн влітку стане гравцем Барселони.

"Я можу сказати з надійного джерела, що Антуан Грізманн піде у Барселону наступного літа. Все вже вирішено, я підтверджую. Барселона виплатить за нього суму відступних", – цитує Ротена Мundo Deportivo з посиланням на RMC Sport.

Клаусула в контракті Грізманна знизиться з 200 до 120 млн євро – AS

Нагадаємо, раніше повідомлялось що Грізманн знову зацікавлений у переході в Барселону та готовий піти на зниження заробітньої плати, аби грати поруч з Мессі.

До слова, у поточному сезоні в активі француза 39 матчів за Атлетіко в усіх турнірах, де він забив 18 голів та віддав 8 результативних передач.