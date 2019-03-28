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Грізманн влітку перейде у Барселону, – екс-гравець збірної Франції Ротен

18:59 167 Читать на русском
Грізманн влітку перейде у Барселону, – екс-гравець збірної Франції Ротен
Антуан Грізманн / Соцмережі

Колишній хавбек збірної Франції Жером Ротен розповів, що Антуан Грізманн влітку стане гравцем Барселони.

"Я можу сказати з надійного джерела, що Антуан Грізманн піде у Барселону наступного літа. Все вже вирішено, я підтверджую. Барселона виплатить за нього суму відступних", – цитує Ротена Мundo Deportivo з посиланням на RMC Sport.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось що Грізманн знову зацікавлений у переході в Барселону та готовий піти на зниження заробітньої плати, аби грати поруч з Мессі.

До слова, у поточному сезоні в активі француза 39 матчів за Атлетіко в усіх турнірах, де він забив 18 голів та віддав 8 результативних передач.

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