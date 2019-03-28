Грізманн рветься в Барселону – француз готовий пожертвувати десятками мільйонів євро, щоб грати з Мессі

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн може продовжити кар'єру в Барселоні.

Провальний сезон Атлетіко змушує головну зірку "матрацників" Антуана Грізманна серйозно замислитись над своїм майбутнім. 28-річний форвард знову зацікавлений у переході в каталонську Барселону, інформує Mundo Deportivo.

Клаусула в контракті Грізманна знизиться з 200 до 120 млн євро – AS

Попри те, що сам француз публічно обурюється чуткам щодо можливого відходу з Атлетіко, називаючи їх вигадками преси, представники футболіста вже близько місяця контактують з керівництвом Барси. Заради можливості виступати поруч з Лео Мессі новоспечений чемпіон світу може піти на суттєве пониження зарплати, пише MD.

Грізманн, який отримує в Мадриді 23 млн євро за сезон, готовий підписати попередній контракт з каталонцями, деталі якого були узгоджені влітку 2018 року, коли француз в останній момент вирішив залишитись в Атлетіко. За умовами цієї угоди зарплата одного з найкращих гравців світу на Камп Ноу повинна була скласти 16 млн євро за сезон.

Француз, розчарований проектом Атлетіко, який влітку покинуть його друзі Дієго Годін, Лукас Ернандес та Філіпе Луїш. Грізманн хоче вигравати трофеї та начебто сильно шкодує, що не перебрався у Барселону ще минулого літа.

Баварія офіційно оголосила про 80-мільйонний трансфер Лукаса Ернандеса

Керівництво каталонського клубу наразі немає єдиної позиції щодо трансферу Грізманна за 120 млн євро. Частина правлячої хунти клубу вважає, що після скандальної документалки перед ЧС-2018, у якій він оголосив про своє рішення не переходити в Барсу, двері каталонського клубу повинні бути зачинені перед ним назавжди. Натомість президент Бартомеу, який є великим шанувальником таланту Грізі, начебто не проти дати форварду другий шанс, тим паче, що він готовий піти на серйозні жертви.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам постави