Гризманн летом перейдет в Барселону, – экс-игрок сборной Франции Ротен

Украина — 17:20 300
-
Ворскла объявила о назначении Косовского на тренерский мостик команды
-
Зозуля имеет шанс заменить второго после Месси в клубе Примеры, который борется за ЛЧ, а Альбасете под угрозойИспания — 16:46 442
-
"Не соромно, що керують країною, де навіть 100 метрів без ями не проїдеш?" Як голосуватиме футбольна УкраїнаОвертайм — 16:00 886
-
"Спершу Бенфіка не планувала сюди заходити". Португальський гранд шукатиме таланти в Україні – екс-партнер Шеви схвалюєУкраина — 12:00 535
-
Сульшер подписал полноценный контракт с Манчестер ЮнайтедАнглия — 11:45 241