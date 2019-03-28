Гризманн летом перейдет в Барселону, – экс-игрок сборной Франции Ротен

Бывший хавбек сборной Франции Жером Ротен рассказал, что Антуан Гризманн летом станет игроком Барселоны.

"Я могу сказать из надежного источника, что Гризманн уйдет в Барселону следующим летом. Все уже решено, я подтверждаю. Барселона выплатит за него сумму отступных", – цитирует Ротена Мundo Deportivo со ссылкой на RMC Sport.

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Напомним, ранее сообщалось что Гризманн снова заинтересован в переходе в Барселону и готов пойти на снижение заработной платы, чтобы играть рядом с Месси.

К слову, в текущем сезоне в активе француза 39 матчей за Атлетико во всех турнирах, где он забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.