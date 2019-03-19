Клаусула в контракті Грізманна знизиться з 200 до 120 млн євро – AS

Стали відомими деталі контракту форварда Атлетіко Антуана Грізманна.

В угоді, підписаній минулого літа, зараз діє опція викупу в розмірі 200 мільйонів євро. Однак з 1 липня 2019 року клаусула знизиться до 120 мільйонів, інформує AS.

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В оточенні Грізманна вже шукають варіанти для можливої ​​зміни клубу. Француз готовий вислухати всі пропозиції і піти, оскільки розуміє, що Атлетіко знаходиться не в найкращому стані.

При цьому стверджується, що Атлетіко може спробувати продати Грізманна за велику суму до того, як клаусула знизиться до 120 мільйонів євро.

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Раніше повідомлялося, що в послугах француза зацікавлена ​​Барселона. Також з'являлася інформація про можливий трансфер в ПСЖ у разі відходу лідерів – Неймара і Кіліана Мбаппе.