Ротань визначився зі спаринг-партнерами Олександрії на перших зимових зборах у Туреччині
"Містяни" вже домовились з першими чотирма суперниками – у планах 12 товариських матчів.
У вівторок, 16 січня, Олександрія вирушить на навчально-тренувальні збори до Анталії, повідомляє офіційний сайт "містян".
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Робота у Туреччині триватиме до 17 лютого і буде поділена на два етапи. Протягом цього періоду заплановано проведення 12 товариських матчів. На перших зборах підопічні Руслана Ротаня зіграють 4 спаринги, перший з яких відбудеться 21 січня. Трансляції поєдинків вестимуться на клубному YouTube-каналі.
Список товариських матчів Олександрії виглядає наступним чином:
21 січня – Олександрія – Левскі (Болгарія)
25 січня – Олександрія – Пахтакор (Узбекистан)
29 січня – Олександрія – Вісла Плоцьк (Польща)
29 січня – Олександрія – Дукаджині (Косово)
Нагадаємо, на зимову паузу Олександрія пішла на одинадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 16 очок.
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