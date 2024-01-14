"Містяни" вже домовились з першими чотирма суперниками – у планах 12 товариських матчів.

У вівторок, 16 січня, Олександрія вирушить на навчально-тренувальні збори до Анталії, повідомляє офіційний сайт "містян".

Ротань прокоментував відхід зіркового помічника до Маркевича: "Для нас це була несподіванка"

Робота у Туреччині триватиме до 17 лютого і буде поділена на два етапи. Протягом цього періоду заплановано проведення 12 товариських матчів. На перших зборах підопічні Руслана Ротаня зіграють 4 спаринги, перший з яких відбудеться 21 січня. Трансляції поєдинків вестимуться на клубному YouTube-каналі.

Список товариських матчів Олександрії виглядає наступним чином:

21 січня – Олександрія – Левскі (Болгарія)

25 січня – Олександрія – Пахтакор (Узбекистан)

29 січня – Олександрія – Вісла Плоцьк (Польща)

29 січня – Олександрія – Дукаджині (Косово)

Нагадаємо, на зимову паузу Олександрія пішла на одинадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 16 очок.

"Тренер собі не ворог": Віталій Пономарьов – про особливий Рух, готовність талантів до топ-чемпіонатів і найкращих в УПЛ