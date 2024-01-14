"Горожане" уже договорились с первыми четырьмя соперниками – в планах 12 товарищеских матчей.

Во вторник, 16 января, Александрия отправится на учебно-тренировочные сборы в Анталию, сообщает официальный сайт "горожан".

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Работа в Турции продлится до 17 февраля и будет разделена на два этапа. В течение этого периода запланировано проведение 12 товарищеских матчей. На первых сборах подопечные Руслана Ротаня сыграют 4 спарринга, первый из которых состоится 21 января. Трансляции поединков будут вестись на клубном YouTube-канале.

Список товарищеских матчей Александрии выглядит следующим образом:

21 января – Александрия – Левски (Болгария)

25 января – Александрия – Пахтакор (Узбекистан)

29 января – Александрия – Висла Плоцк (Польша)

29 января – Александрия – Дукаджини (Косово)

Напомним, на зимнюю паузу Александрия ушла на одиннадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 очков.

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