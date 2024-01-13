– З яким настроєм ви підходите до роботи після відпустки?

– Настрій робочий. Але це була радше не відпустка, а перезарядка. Відпочили один від одного, набралися сил, енергії, емоцій. На зборах на нас чекає дуже багато роботи. Треба добре підготуватися до другої частини чемпіонату і довести в першу чергу собі, що ми, як команда, здатні на більше і можемо краще, аніж було в першій частині.

– Під час зимової паузи команду залишив Володимир Єзерський. Хто тепер буде виконувати його обов’язки та вибудовувати гру в обороні?

– Так, Володимир Іванович дійсно залишив клуб. Таке життя. Йому запропонували роботу в Карпатах. Там його дім, там його родина, там йому буде зручніше. Для нас це була несподіванка, але ми з розумінням поставилися до цієї ситуації, бо перш за все – всі ми люди. Що ж стосується роботи із лінією захисту, за яку відповідав Володимир, то ці моменти візьмемо на себе, нашим тренерським штабом. Як я вже і казав – роботи багато.

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– Щодо зборів, чи планується підсилення команди? І якщо так, то на які позиції?

– Що стосується підсилення, то на сьогодні в команді вже є два новачки. Це Денис Костишин, гравець лінії атаки, та хавбек Хуліо Медісон. Є велике бажання підсилитися центральним захисником і нападником. Будемо дивитися, аналізувати. Насправді все залежить від якості футболіста, від його розуміння нашої гри. На зборах побачимо. Але чого не буде точно, так це придбання на перспективу. Нам необхідне якісне підсилення "на зараз", а не "на завтра". Ось чого хочеться.

– На збори до Туреччини вирушають і молоді гравці, які добре показали себе в юнацькому чемпіонаті. Це Ярослав Базаєв, Віктор Долгий, Даніїл Ващенко. Що ви скажете про цих футболістів?

– Це молоді, талановиті гравці, які підходять під наше розуміння, які мають бажання розвиватись. Вони працюють, і все в їхніх руках. Це перспективні гравці, і я вважаю, навіть впевнений, що вони – майбутнє команди. Ми на них дуже розраховуємо і допомагаємо їм зростати, щоб вони прогресували якомога краще.

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– Ви вже згадали еквадорця Хуліо Медісона. В першій частині чемпіонату в команді з’явились легіонери: Ернандес, Джевані, Беззера. Чого ви чекаєте від цих гравців на зборах?

– На зборах, перш за все, як і від всіх гравців, я чекаю від них плідної праці й розуміння. Ставати кращими, працювати над собою, приймати матеріал, який дає тренерський штаб. І покращувати, покращувати перш за все командну гру, щоб у майбутньому наша гра була не тільки грою, а й результатом. Результат – це головне.

– Яка кількість спарингів планується на зборах в Туреччині?

– На перших зборах планується 4 спаринги. На цей період робимо акцент над фізичним станом гравців. У кожному матчі кожен з футболістів зіграє по 45 хвилин. На других зборах заплановано 8 спарингів. І тут ми вже хочемо, щоб максимально всі гравці отримали ігрову практику і підійшли в хороших кондиціях до старту весняної частини чемпіонату, – резюмував Ротань в компентарі прес-службі Олександрії.

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