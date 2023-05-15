Молодіжна збірна України розширює свій тренерський штаб. Перед поїздкою на чемпіонат Європи-2023 до помічників Руслана Ротаня приєднається Сергій Кравченко, який допомагає йому зараз і в Олександрії. Про це інформує інсайдер Ігор Бурбас.

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Згідно з джерелом, обов'язками Кравченка буде аналіз суперників.

Склад молодіжної збірної України також поповнить фізіотерапевт Іван Поробія, який колись працював у Дніпрі, збірній України та індивідуально з Євгеном Коноплянкою в Севільї та Шальке.

Нагадаємо, суперниками збірної України U-21 на молодіжному Євро стануть Іспанія, Румунія та Хорватія. Турнір відбудеться з 21 червня по 8 липня в Румунії та Грузії.

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