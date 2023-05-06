Президент УАФ Андрій Павелко назвав два фактори, які матимуть безпосередній вплив на подальшу співпрацю з Русланом Ротанем.

"Руслан Ротань провів яскраву роботу з молодіжною збірною. По-перше, він вивів команду на Євро-2023, а по-друге, важливі результати на чемпіонаті Європи.

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Ми маємо таку мрію і мету... Тому що ми ніколи не виступали на Олімпіаді, і нинішній склад має шанси поборотися за путівку на Ігри. І саме це є продовженням роботи з Ротанем, щоби він готував збірну на Олімпіаду.

Але після Євро-2023 разом з новим головним тренером національної збірної буде ухвалено рішення, щоб ми зробили структуру всіх збірних під стратегію наставника головної команди. Тому рішення щодо майбутнього молодіжки після Євро вирішуватиметься з новим тренером першої збірної", – сказав Павелко в інтерв'ю телеканалу ДОМ.

Нагадаємо, Євро-2023 (U-21) стартує 21 червня. Суперниками "синьо-жовтих" на груповому етапі будуть Іспанія, Румунія та Хорватія.

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