Молодежная сборная Украины расширяет свой тренерский штаб. Перед поездкой на чемпионат Европы к помощникам Руслану Ротаню присоединится Сергей Кравченко, помогающий ему сейчас и в Александрии. Об этом информирует инсайдер Игорь Бурбас.

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Согласно источнику, обязанностями Кравченко будет анализ соперников.

Состав молодежной сборной Украины также пополнит физиотерапевт Иван Поробия, когда-то работавший в Днепре, сборной Украины, а также индивидуально с Евгением Коноплянкой в Севильи и Шальке.

Напомним, соперниками сборной Украины U-21 на молодежном Евро станут Испания, Румыния и Хорватия. Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.

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