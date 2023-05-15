Півзахисник Сент-Джонстона Максим Кучерявий, який на правах оренди виступає за Фолкерк, поділився емоціями від перебування у таборі "синьо-жовтих".

– Які емоції викликало дебютне запрошення в молодіжну збірну України від Руслана Ротаня?

– Емоції, звісно, були позитивні. Було приємно познайомитись та зіграти за молодіжну збірну України. Це велика честь для кожного футболіста – представляти свою країну на міжнародному рівні. Тим більше, що в дебютному матчі я одразу забив свій перший гол.

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– Яке враження від головного тренера молодіжки Руслана Ротаня?

– Він дуже добре доносить свої ідеї до гравців, все одразу зрозуміло. Ротань вимогливий, але справедливий тренер. Він ставить такий футбол, в який хочеться грати. Немає такого, щоб хтось з гравців не погоджувався з настановами Руслана Петровича. Команда при ньому грає в цікавий комбінаційний футбол з контролем м'яча.

– Чому ви не поїхали на останній збір молодіжки, який відбувся в березні?

– Я був у резервному списку молодіжки. В основний список запросили гравців, які раніше викликалися до команди. Можливо, вплинуло те, що я зробив крок назад на клубному рівні, коли перейшов з першої до третьої шотландської ліги. Але в мене не було жодного розчарування через те, що мене не викликали. Я розумів, що я не був в складі команди, яка здобувала путівку на Євро-2023. Ми контактуємо з тренерським штабом молодіжної збірної України. Але я не думаю, що вони повинні пояснювати мені свої рішення.

– Сподіваєтесь потрапити до заявки на Євро-2023?

– Звичайно, але викличуть мене чи ні – покаже лише час. Я намагаюся грати настільки добре, наскільки можу. Буду щасливий, якщо поїду на Євро-2023.

– Чого може досягти молодіжка на Євро-2023?

– Я вважаю, що у нас дуже сильна збірна. Більшість основних гравців зараз мають постійну ігрову практику в своїх клубах. Хочеться, щоб всі підійшли до Євро в своїй найкращій формі і показали свій найкращий футбол. Тому вважаю, що молодіжка має непогані перспективи на цьому турнірі, – розповів Кучерявий у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Максим провів за молодіжну збірну України два матчі (проти Ізраїлю та Грузії) і встиг забити один гол.

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