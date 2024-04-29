"Бойова гра. Мабуть, ми цього очікували. Ми грали з командою, яка менше за всіх пропускає в цьому чемпіонаті, з гарною організованою обороною. Було дуже важко її розкрити.

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З нашого боку було мало ударів по їхніх воротах і, мабуть, мало агресії. Щоб перемагати, потрібна агресія, у 3-й зоні ми повинні брати на себе відповідальність, бити по воротах, ризикувати.

Не вистачає нам трошки майстерності, де ми повинні ухвалювати ключові рішення, брати на себе відповідальність, бити по воротах, віддавати передачі. Ну й ті моменти, які були, ми повинні реалізовувати.

Ми в боротьбі за виживання. Це загартовує характер, мужність. Деяким нашим молодим гравцям потрібно переосмислити все. Вони, я вважаю, не розуміють, де вони перебувають. Вони малюють собі десь ілюзії. Якщо вони грають у Прем'єр-лізі, це не означає, що вони її заслуговують. Тому буде розмова з деякими гравцями. Подивимося, можливо, будуть якісь висновки", – сказав Ротань у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 26-ти турів Олександрія у турнірній таблиці УПЛ йде дванадцятою, набравши 26 очок – від зони вильоту її відділяє 4 пункти.

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