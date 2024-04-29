"Боевая игра. Пожалуй, мы этого ожидали. Мы играли с командой, которая меньше всех пропускает в этом чемпионате, с хорошей организованной обороной. Было очень тяжело ее вскрыть.

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С нашей стороны было мало ударов по их воротам и, видимо, мало агрессии. Чтобы побеждать, нужна агрессия, в 3-й зоне мы должны брать на себя ответственность, бить по воротам, рисковать.

Не хватает нам немножко мастерства, где мы должны принимать ключевые решения, брать на себя ответственность, бить по воротам, отдавать передачи. Ну и те моменты, которые были, мы должны реализовывать.

Мы в борьбе за выживание. Это закаляет характер, мужество. Некоторым нашим молодым игрокам нужно переосмыслить все. Они, я считаю, не понимают, где они находятся. Они рисуют себе где-то иллюзии. Если они играют в Премьер-лиге, это не значит, что они ее заслуживают. Поэтому будет разговор с некоторыми игроками. Посмотрим, возможно, будут какие-то выводы", – сказал Ротань в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 26-ти туров Александрия в турнирной таблице УПЛ идет двенадцатой, набрав 26 очков – от зоны вылета ее отделяет 4 пункта.

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