Матчі 30-го туру чемпіонату України відбудуться в один день, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Всі вісім поєдинків пройдуть у суботу, 25 травня. П'ять матчів розпочнуться о 15:30, а ще три поєдинки стартують о 18:00.

Родзинкою туру стане протистояння Металіста 1925 та Вереса, які відчайдушно борються за збереження прописки в УПЛ. Також цікавою є заочна битва СК Дніпро-1, Полісся та Руха за єврокубки.

25 травня (субота)

Зоря – Колос – 15:30

Металіст 1925 – Верес – 15:30

Кривбас – Минай – 15:30

Оболонь – Олександрія – 15:30

ЛНЗ – Ворскла – 15:30

Чорноморець – СК Дніпро-1 – 18:00

Рух – Динамо – 18:00

Полісся – Шахтар – 18:00

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