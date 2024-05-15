Полісся проти Шахтаря – УПЛ затвердила дати й час початку матчів останнього 30-го туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення завершального туру.
Матчі 30-го туру чемпіонату України відбудуться в один день, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
"Динамо програло чемпіонат восени": Олег Кузнєцов – про нерв у Класичному, арбітраж і долю Шовковського
Всі вісім поєдинків пройдуть у суботу, 25 травня. П'ять матчів розпочнуться о 15:30, а ще три поєдинки стартують о 18:00.
Родзинкою туру стане протистояння Металіста 1925 та Вереса, які відчайдушно борються за збереження прописки в УПЛ. Також цікавою є заочна битва СК Дніпро-1, Полісся та Руха за єврокубки.
25 травня (субота)
Зоря – Колос – 15:30
Металіст 1925 – Верес – 15:30
Кривбас – Минай – 15:30
Оболонь – Олександрія – 15:30
ЛНЗ – Ворскла – 15:30
Чорноморець – СК Дніпро-1 – 18:00
Рух – Динамо – 18:00
Полісся – Шахтар – 18:00
СК Дніпро-1: розпродаж і перебудова під прильотами російських ракет – клуб потрібно терміново рятувати