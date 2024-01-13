Центральний півзахисник Іван Матюшенко покинув Олександрію, повідомляє офіційний сайт "містян".

Олександрія оголосила про розірвання контракту з вихованцем Шахтаря, який виступав у Європі

Зазначається, що у 20-річного хавбека закінчився контракт, хоча Transfermarkt рапортує, що угода була чинною до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Матюшенко – вихованець СК Дніпро-1. В Олександрію перейшов у лютому 2023 року. За основу "містян" дебютував 29 квітня у матчі проти Кривбаса (2:1). Загалом, провів 7 поєдинків.

У серпні вирушив в оренду у першоліговий Діназ допомагати Олександру Головку боротись за підвищення у класі (за підсумками першої половини сезону команда стала передостанньою у групі Б). У складі вишгородців провів 11 матчів без результативних дій. Transfermarkt оцінює гравця у 75 тисяч євро.

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