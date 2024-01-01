Про цей перехід вже було відомо, а сьогодні Карпати просто підтвердили інформацію. Щоб стати асистентом Мирона Маркевича, Єзерський попередньо покинув Олександрію, де допомагав Руслану Ротаню.

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"У Карпати мене запросив Мирон Маркевич. Багато років тому саме цей тренер дав мені дорогу у великий футбол. Тепер ми знову працюватимемо разом. Мені добре відомі вимоги Мирона Богдановича, адже колись я був його підопічним, а пізніше асистував йому. Думаю, багато часу на інтеграцію мені не знадобиться. Ми маємо всі умови для того, щоб збудувати у Львові солідну команду", – цитує Єзерського офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, шлях у великому футболі Єзерський почав саме в складі львівського клубу. Потім виступав за Дніпро, Динамо, Шахтар та інших. Зіграв майже чотири десятки матчів за збірну України. Зокрема, брав участь у ЧС-2006.

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