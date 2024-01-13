– С каким настроением вы подходите к работе после отпуска?

– Настроение рабочее. Но это был скорее не отпуск, а перезарядка. Отдохнули друг от друга, набрались сил, энергии, эмоций. На сборах нас ждет очень много работы. Надо хорошо подготовиться ко второй части чемпионата и доказать в первую очередь себе, что мы, как команда, способны на большее и можем лучше, чем было в первой части.

– Во время зимней паузы команду покинул Владимир Езерский. Кто теперь будет выполнять его обязанности и строить игру в обороне?

– Да, Владимир Иванович действительно покинул клуб. Такова жизнь. Ему предложили работу в Карпатах. Там его дом, там его семья, там ему будет удобнее. Для нас это была неожиданность, но мы с пониманием отнеслись к этой ситуации, потому что прежде всего – все мы люди. Что касается работы с линией защиты, за которую отвечал Владимир, то эти моменты возьмем на себя, нашим тренерским штабом. Как я уже и говорил – работы много.

Карпаты официально объявили о переходе известного экс-игрока сборной Украины

– Что касается сборов, планируется ли усиление команды? И если да, то на какие позиции?

– Что касается усиления, то на сегодняшний день в команде уже есть два новичка. Это Денис Костышин, игрок линии атаки, и хавбек Хулио Мэдисон. Есть огромное желание усилиться центральным защитником и нападающим. Будем смотреть, анализировать. На самом деле, все зависит от качества футболиста, от его понимания нашей игры. На сборах увидим. Но чего не будет точно, так это приобретения на перспективу. Нам необходимо качественное усиление "сейчас", а не "на завтра". Вот чего хочется.

– На сборы в Турцию отправляются и молодые игроки, хорошо показавшие себя в юношеском чемпионате. Это Ярослав Базаев, Виктор Долгий, Даниил Ващенко. Что вы скажете об этих футболистах?

– Это молодые, талантливые игроки, подходящие под наше понимание, желающие развиваться. Они работают, и все в их руках. Это перспективные игроки, и я считаю, даже уверен, что они – будущее команды. Мы на них очень рассчитываем и помогаем им расти, чтобы они прогрессировали как можно лучше.

Ротань лишился очередного игрока – воспитанник СК Днепр-1 помогал легенде Динамо в Первой лиге

– Вы уже упомянули эквадорца Хулио Мэдисона. В первой части чемпионата в команде появились легионеры: Эрнандес, Джевани, Беззер. Чего вы ждете от этих игроков на сборах?

– На сборах, прежде всего, как и от всех игроков, я жду от них плодотворного труда и понимания. Становиться лучше, работать над собой, принимать материал, который дает тренерский штаб. И улучшать, улучшать, прежде всего, командную игру, чтобы в будущем наша игра была не только игрой, но и результатом. Результат – это главное.

– Какое количество спаррингов планируется на сборах в Турции?

– На первом планируется 4 спарринга. В этот период делаем акцент над физическим состоянием игроков. В каждом матче каждый из футболистов сыграет по 45 минут. На втором сборе запланировано 8 спаррингов. И здесь мы уже хотим, чтобы максимально все игроки получили игровую практику и подошли в хороших кондициях к старту весенней части чемпионата, – резюмировал Ротань в комментарии пресс-службе Александрии.

Карпаты меняют курс: Маркевич хочет повторить Металлист, молодой скаут с прицелом на Бразилию