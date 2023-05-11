В середині першого тайму головний арбітр зустрічі Ярослав Козик призначив неочевидний пенальті на користь СК Дніпро-1. Це спровокувало конфлікт між лавами запасних обох команд.

СК Дніпро-1 – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд чергового скандального матчу УПЛ

Найактивнішими були наставник Олександрії Руслан Ротань та асистент Олександра Кучера. Обом рефері показав червоні картки. Це не змогло остаточно приборкати суперечки. Зокрема, Ротань, перед тим як піти з поля, нецензурно пояснив, куди слід сходити арбітру.

Зауважимо, що Артем Довбик реалізував скандальний 11-метровий, але це не врятувало СК Дніпро-1. Олександрія дуже швидко відігралася, а більше в цьому матчі голів не було. Дніпряни не скористалися шансом наздогнати Шахтар на вершині УПЛ.

Дніпро-1 не зміг повернутись на вершину УПЛ – Олександрія втримала нічию, попри вилучення Ротаня й скандальний пенальті