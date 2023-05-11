СК Дніпро-1 втратив очки в перенесеному поєдинку 1-го туру УПЛ проти Олександрії. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 активніше почав гру, оскільки дніпрянам необхідна була перемога для боротьби за чемпіонство. Втім, голів не було до 22 хвилини, коли Назаренко заробив скандальний пенальті після поштовху в плече від суперника. Суперечки виникли і на тренерській лаві – через це червоне світло побачив перед собою Руслан Ротань та помічник Олександра Кучера.

Дніпро-1 не зміг повернутись на вершину УПЛ – Олександрія втримала нічию, попри вилучення Ротаня й скандальний пенальті

А пенальті впевнено реалізував Артем Довбик. Дніпряни вели в рахунку аж 4 хвилини – Рибалка класно подав зі штрафного, а Ковалець головою переправив м'яч у ворота. По перерві класну нагоду втратив Танковський, а Шевченко під кінець гри впорався з пострілом Піхальонка.