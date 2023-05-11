СК Дніпро-1 і Олександрія мали провести цей матч ще у 1-му турі, але тоді дніпровці грали в єврокубках. Зустріч перенесли на 23 листопада, однак через повітряні тривоги зіграли тільки 9 хвилин. Щодо призначення дати догравання клуби не могли домовитись до травня – і ось, нарешті, сталася історична подія.

У випадку перемоги підопічні Олександра Кучера не тільки наздогнали б Шахтар за очками, а й вийшли на першу позицію. Бажання виграти було настільки великим, що вже через 11 хвилин після стартового свистка Назаренко заробив пенальті! Олександр зробив все майстерно – тільки-но відчув дотик руки на плечі й одразу ж завалився.

11-метровий виглядав відверто натягнутим. Такі можна ставити кожні 5 хвилин. До речі, його призначив той же арбітр, який судив підозрілий матч дніпровців проти фарм-клубу (Металіст, 5:0).

А минулими вихідними стався скандал з пенальті для СК Дніпра-1 у матчі з Чорноморцем – фол стався ще за межами до штрафного. Звісно ж, на такому тлі всі заговорили про позафутбольні інтриги.

Можливо, саме через таке тло "вибухнув" Ротань, який побіг у технічну зону Дніпра з'ясовувати стосунки. Футболіст "спортклубівців" Пеглоу відштовхнув коуча – зрештою, перепалка завершилась вилученням Руслана Петровича та Вадима Комардіна (представника тренерського штабу), а от Пеглоу залишився у грі. Скандаліще!

Довбик надзвичайно легко реалізував 11-метровий, однак всього через чотири хвилини справедливість була відновлена. Олександрія заробила стандарт на правому фланзі, Рибалка виконав класну подачу, а Ковалець замкнув ударом головою – 1:1!

В наступні 20 хвилин гра не тішила високою якістю. СК Дніпро-1 організував на 30-х хвилинах три удари по ворота, однак всі пройшли з межі штрафного, з незручних позицій, та і виконання підкачало. Тільки постріл Довбика з лівого краю з натяжкою претендує на згадку – м'яч пролетів над каркасом, хоча Шевченко все контролював.

Олександрія ж виглядала так, ніби футболісти вперше бачать один одного. Показовим був один із стандартів, коли Рибалка не зміг віддати нормальний пас на ближнього – а Ковалець, схоже, взагалі не чекав на передачу. Схожі помилки допускав і голкіпер Шевченко, який кілька разів викотив пас у ноги суперниками.

Тим не менш, у компенсований час Скорку вдався шикарний постріл метрів з 26-ти у лівий нижній кут, та ще й з відскоком від газону. Рибак парирував! Зрештою, відпочивати команди відправились за нічийного рахунку.

Перша половина другого тайму – справжня класика УПЛ. Величезна кількість подач, поспіх, матюки, але всього один удар за 25 хвилин. Та і той був проведений після навісу з кутового. Михайленко замикав біля воріт Дніпра-1, однак м'яч пройшов майже паралельно воротам.

Наступні 20 хвилин були не набагато кращими, хоча свіжих футболістів на полі вже було достатньо. У "аграріїв" ще по перерві вийшов Мустафаєв, а на 71-й хвилині Ковальця замінив Кулаков. Олександр Кучер в середині тайму випустив Пеглоу, Пасіча й Танковського.

Останній міг вивести СК Дніпро-1 уперед на 75-й хвилині. В'ячеслав залишився забутим захисниками, отримав передачу від Піхальонка й увірвався лівий край штрафного, після чого пробив низом. Шевченко парирував, а Олександрія відповіла на 81-й ударом з-за меж карного майданчика – Мустафаєв спробував перекинути Рибака, але голкіпер перевів м'яч над каркасом.

На ендшпіль зустрічі Олександр Кучер кинув у бій Когута й Хайнера. Тиск на Олександрію посилився, а моменти почали сипатись один за одним. Спочатку Гуцуляк замкнув подачу з кутового, пробивши головою в ближній кут – Шевченко впорався.

Потім Когут стріляв метрів з 16-ти після скидки від Довбика – Микита врятував і тут! Ще за хвилину з дистанції потужно приклався Пеглоу, але Бабогло героїчно кинувся під м'яч (а могло і в кут полетіти).

Однак після цього моментів вже не виникало, тож фінальний свисток зафіксував сенсаціну нічию. СК Дніпро-1 залишається на другій позиції!

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