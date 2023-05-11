В середине первого тайма главный арбитр встречи Ярослав Козик назначил неочевидный пенальти в пользу СК Днепр-1. Это спровоцировало конфликт между скамейками запасных команд.

СК Днепр-1 – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор очередного скандального матча УПЛ

Наиболее активными были наставник Александрии Руслан Ротань и ассистент Александра Кучера. Обоим рефери показал красные карточки. Это не смогло окончательно погасить споры. В частности, Ротань, прежде чем уйти с поля, нецензурно объяснил, куда следует сходить арбитру.

Заметим, что Артем Довбик реализовал скандальный 11-метровый, но это не спасло СК Днепр-1. Александрия очень быстро отыгралась, а больше в этом матче голов не было. Днепряне не воспользовались шансом догнать Шахтер на вершине УПЛ.

Днепр-1 не смог вернуться на вершину УПЛ – Александрия удержала ничью, несмотря на удаление Ротаня и скандальный пенальти