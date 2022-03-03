Команда-вигнанець світового футболу таки вийде на поле найближчим часом. Але це хіба підніме чергову хвилю насмішок з окупантів.

Нещодавно УЄФА та ФІФА відсторонили всі російські команди від участі у міжнародних змаганннях. Це рішення стосується як клубів, так і збірних – відповідно, на ЧС-2022 росіяни не поїдуть.

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Однак РФС (Російський футбольний союз) має укладені спонсорські контракти, які зобов'язаний виконати. Відповідно, команда Валерія Карпіна наприкінці березня таки змушена зіграти один чи навіть два товариські поєдинки. Але виникла інша проблема – низка європейських футбольних збірних вже відмовилися виходити на одне поле з росіянами.

Відповідно, замість поєдинку кваліфікації ЧС-2022 проти Польщі Росія може зіграти спаринг зі своєю молодіжною командою. Ще один можливий суперник – збірна Росії-2 (команда, складена з резервістів). Про це повідомляє Meczyki з посиланням на Sports.ru.

Цікаво, у якій формі зіграють футболісти, які вперто замовчують збройну агресію своєї країни. Нещодавно Adidas відмовився постачати форму збірній окупантів, тому суперпотужна команда Валерія Карпіна має унікальний шанс вийти на поле у косоворотках, потішивши своїх фанатів і насмішивши цивілізовану світову спільноту.

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