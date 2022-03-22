"Останнім часом я росіян майже не бачу. Може, поховалися, а може їх уже виселили звідси. Натомість українців – багато. Болгари, як і всі європейці, допомагають моїм землякам.

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У мене, до речі, було багато знайомих та навіть друзів на Росії. Кажу "було", бо за цей час я викреслив їх зі свого життя. Намагався пояснити, що відбувається в Україні, але це марно. Нехай йдуть за російським кораблем", – цитує Сердюка Команда1.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають відсіч ворогу. Українські та іноземні футболісти збирають гуманітарну допомогу та допомагають армії грішми.

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