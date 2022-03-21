"Те, що світ підтримує Україну та солідарний з нашим народом, – це неймовірно. Це так багато значить для нас. Для всіх українців, які там лишилися, важливо знати, що вони не самі.

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Я завжди говорю нашим футболістам: "Продовжуйте грати. Ти граєш за свою країну. Це чудове послання". Спортивний світ дуже згуртований. Він проти війни. Зінченко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук – дуже важливо, щоб хлопці продовжували грати. Я телефоную їм. Я підтримую їх.

Ми єдині. Це послання моєї кампанії – зіграй свою роль. Робіть усе, що можете. Будь ласка, продовжуйте говорити про Україну. Ми відчуваємо, що ми не самотні. Якщо ви підтримуєте наших спортсменів, то ви підтримуєте нас", – сказав Шевченко в інтерв'ю Джеймі Реднаппу для DailyMail.

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