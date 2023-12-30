Увечері 30 грудня росіяни обстріляли Харків. Як повідомляє Дзеркало тижня, під час повітряної тривоги в місті пролунало 6 вибухів.

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Зазначається, що приліт був, зокрема, у готель Kharkiv Palace в самому центрі міста. Готель належить президенту Металіста Олександру Ярославському.

"Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом", – написав мер Харкова Ігор Терехов у Telegram. О 20:23 він повідомив, що загиблих попередньо немає, а постраждало 14 осіб, 5 вже доставили до лікарень.

Нагадаємо, Ярославський ще до повномасштабної війни потрапив у скандал через смертельну ДТП за участю своєї машини. Олігарх вирушив за кордон, а фінансування Металіста різко погіршилось. Ярославський досі фігурує президентом на офіційній сторінці Металіста.

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