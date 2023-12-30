Вечером 30 декабря россияне обстреляли Харьков. Как сообщает Зеркало недели, во время воздушной тревоги в городе прозвучало 6 взрывов.

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Отмечается, что прилет был, в частности, в отель Kharkiv Palace в самом центре города, который принадлежит бизнесмену Александру Ярославскому.

"Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушения гражданской инфраструктуры. Подробности позже", – написал мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. В 20:23 он сообщил, что погибших предварительно нет, а пострадало 14 человек, 5 уже доставили в больницы.

Напомним, Ярославский еще до полномасштабной войны попал в скандал из-за смертельного ДТП с участием своей машины. Олигарх отправился за границу, а финансирование Металлиста резко ухудшилось. Ярославский до сих пор фигурирует президентом на официальной странице Металлиста.

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