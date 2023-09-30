Із часу повномасштабного вторгнення своє життя у війні з окупантами віддали 148 українських футбольних фанатів. Аби вшанувати їхню пам'ять та допомогти їхнім сім'ям, вболівальники створили благодійний фонд "Трибуна Героїв", який фінансово та юридично підтримує рідних загиблих.

Один з засновників фонду – Дмитро Кукуруза – за сумісництвом багаторічний відданий вболівальник Металіста. Про перший матч на секторі, виїзд у Ліверпуль, кодекс честі на махачах, ставлення до Ярославського та Маркевича, Харків під бомбами і не тільки у свіжому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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