Ребров дав 100 тисяч, махачі з Дніпром, Жажа у нічному клубі – відверте інтерв'ю з ультрас Металіста
Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій поспілкувався з одним із засновників фонду "Трибуна Героїв", фанатом харківського Металіста Дмитром Кукурузою.
Із часу повномасштабного вторгнення своє життя у війні з окупантами віддали 148 українських футбольних фанатів. Аби вшанувати їхню пам'ять та допомогти їхнім сім'ям, вболівальники створили благодійний фонд "Трибуна Героїв", який фінансово та юридично підтримує рідних загиблих.
Один з засновників фонду – Дмитро Кукуруза – за сумісництвом багаторічний відданий вболівальник Металіста. Про перший матч на секторі, виїзд у Ліверпуль, кодекс честі на махачах, ставлення до Ярославського та Маркевича, Харків під бомбами і не тільки у свіжому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
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