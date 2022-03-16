"Ужасно, что в наше время, в XXI веке может происходить подобное – война в самом центре Европы. Ужасно все это наблюдать, однако еще ужаснее быть внутри этого. Сколько погибает детей, мирных граждан, наших военных. Хочется, чтобы быстрее это все закончилось .И закончилось нашей победой, ведь мы у себя дома, мы защищаем свою родину от нападения со стороны России.

Худжамов: Когда в следующий раз захотите выставить фото покаявшегося кацапа – вспомните убитых и искалеченных детей

Начало войны застало здесь, в Киеве. Жена разбудила ночью и сказала, что якобы где-то стреляют. Я проснулся, открыл новостные каналы в телефоне и увидел, что со стороны Одессы, Херсона пошло вторжение в Украину. Мы вышли в зал, чтобы обсудить дальнейшие планы, а в 5 утра услышали мощный взрыв. Сразу разбудили детей, спустились в паркинг и долгое время провели там.

Наша жизнь полностью изменилась. Но стараемся сохранять хоть немного от прежнего распорядка: дети сейчас учатся дистанционно через интернет, мы с женой находим время, чтобы поддерживать форму и делать какие-то физические упражнения.

Как могут помочь известные люди, спортсмены? В первую очередь, конечно, надо все это освещать в социальных сетях, говорить правду всему миру. Люди много не знают, с той стороны им не рассказывают всей правды, поэтому они и мыслят так однобоко. Наша задача, как публичных людей, – выставлять это все напоказ, говорить о том, что действительно происходит в Украине, чтобы узнавали правду от нас. Ну и помогать, кто чем может: например, поставками гуманитарными или амуницией для военных. Этим мы все тоже занимаемся.

Хотел бы обратиться к каждому украинцу и пожелать терпения, мужества, сил. Мы уже доказали всему миру, что у нас по-настоящему сильная, свободолюбивая нация. Мы обязательно победим в этой войне! Мы отстоим нашу родину! Все будет Украина", – цитирует Кривцова официальный сайт Шахтера.

Напомним, сегодня уже 21-й день войны. ВСУ и терроборона успешно отражают атаки российских оккупантов, которые используют самые грязные методы, в частности, обстреливают жилые массивы и гражданских.

Россия напала на Украину: Луческу таки осудил оккупанта и требует более жестких санкций для россиян, помощь Реала (LIVE)