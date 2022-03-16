Екс-голкіпер Шахтаря та збірної України Рустам Худжамов закликав "не забути і не пробачити".

"Коли наступного разу захочете виставити фото кацапа, що покаявся – згадайте вбитих та покалічених дітей, згадайте дідуся в Маріуполі, по якому вистрелили з танка, згадайте розстріляних людей при евакуації, згадайте ще багато чого.

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Їм до сраки наша країна, страждання людей. Найбільше їх бентежить тільки своя шкура через призму всіляких благ. Зараз вони будуть казати, що вони зрозуміли, а ми будемо вірити.

Вони роками створювали наративи, в яких ми не люди, в яких нас треба знищувати. І вони ніколи не пробачать нам свій страх перед завтрашнім днем, викликаний санкціями. А ми аплодуємо всякій паскуді, у якої різко спорожнів холодильник і тому прокинулася совість. Думайте та пригадуйте. Слава Україні", – написав Худжамов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, сьогодні вже 21-й день війни. ЗСУ та тероборона успішно відбивають атаки російських окупантів, які використовують найбрудніші методи, зокрема, обстрілюють житлові масиви та цивільних.

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