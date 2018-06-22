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Росія – Саудівська Аравія: топ-20 фото гарячих вболівальниць і фанатів у перший день ЧС-2018

15 червня 10:04 4736 Читать на русском

Чемпіонат світу 2018 стартував матчем-відкриттям, в якому Росія розгромила Саудівську Аравію. Найкращі вболівальниці та фанати у нашій фотопідбірці.

У перший день ЧС-2018 відбувся лише один поєдинок і церемонія відкриття. Росія розбила Саудівськ Аравію з рекордами і не найвищого рівня грою. Нічого дивного, адже це була гра найгірших команд Чемпіонату світу 2018 за рейтингом ФІФА.

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На трибунах вистачало оригінальних вболівальників та пристрасних фанаток. Були і ті, які усім своїм виглядом показували симпатії до Мексики, Колумбії чи інших країн. На фоні напівголих росіянок вирізнялись майже повністю закриті вболівальниці Саудівської Аравії.

Бонус – ВІП-гість Дієго Марадона, якого не хотіли пускати на матч працівники московського ОМОН.

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ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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