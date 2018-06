"Рамадан чи просто роздовбайство?" Росія – Саудівська Аравія: реакція українських соцмереж

Росія розтрощила Саудівську Аравію (5:0) у матчі-відкритті ЧС-2018. "Футбол 24" зібрав понад десяток коментарів від, здебільшого, українських спеціалістів та вболівальників.

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

The president of Saudi Arabia and the captain at full-time after losing to Russia. #WorldCuppic.twitter.com/zQpIIVYYVT