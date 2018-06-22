toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

"Рамадан чи просто роздовбайство?" Росія – Саудівська Аравія: реакція українських соцмереж

14 червня 22:40 7477 Читать на русском
"Рамадан чи просто роздовбайство?" Росія – Саудівська Аравія: реакція українських соцмереж
Роббі Вільямс демонструє своє ставлення
Олег Бабій Олег Бабій

Росія розтрощила Саудівську Аравію (5:0) у матчі-відкритті ЧС-2018. "Футбол 24" зібрав понад десяток коментарів від, здебільшого, українських спеціалістів та вболівальників.

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

Сторінка автора у Facebook

Росія – Саудівська Аравія: пародія на футбол, світові рекорди і трішки краси у дебюті ЧС-2018

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Статті Олег Бабій Саудівська Аравія Саудівська Аравія Олександр Сидоренко (Фоззі)
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
1
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук