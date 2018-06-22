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ЧС-2018: ОМОН не впізнав Марадону та відмовився пропускати його на матч-відкриття

14 червня 22:53 2000 Читать на русском
ЧС-2018: ОМОН не впізнав Марадону та відмовився пропускати його на матч-відкриття
Дієго Марадона / Фото з соцмереж

Черговий курйоз трапився перед матчем-відкриттям ЧС-2018 між Росією та Саудівською Аравією (5:0).

Легенда світового футболу Дієго Марадона довго не міг потрапити на стадіон Лужники, де мав відбутись матч-відкриття ЧС-2018 між Росією та Саудівською Аравією.

На заваді аргентинцю стали працівники російського ОМОНу, які відмовлялись пускати Дієго на стадіон.

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Очевидці змогли зняти цей курйозний епізод на відео.

Варто відзначити, що в підсумку Марадона все-таки потрапив на стадіон, про що свідчать фотографії з соцмереж.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 футбольні курйози Росія - Саудівська Аравія Чемпіонат світу-2018 Дієго Марадона Дієго Марадона
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