Россия – Саудовская Аравия: топ-20 фото горячих болельщиц и фанатов в первый день ЧМ-2018

Чемпионат мира 2018 стартовал матчем открытия, в котором Россия разгромила Саудовскую Аравию. Лучшие болельщицы и фанаты в нашей фотоподборке.

В первый день ЧМ-2018 состоялся лишь один поединок и церемония открытия. Россия разбила Саудовскую Аравию с рекордами и не самого высокого уровня игрой. Ничего удивительного, ведь это была игра худших команд Чемпионата мира 2018 по рейтингу ФИФА.

Россия – Саудовская Аравия: видео голов и обзор матча

На трибунах хватало оригинальных болельщиков и страстных фанаток. Были и те, которые всем своим видом показывали симпатии к Мексике, Колумбии или другим странам. На фоне полуголых россиянок выделялись почти полностью закрытые болельщицы Саудовской Аравии.

Бонус – ВИП-гость Диего Марадона, которого не хотели пускать на матч работники московского ОМОН.

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