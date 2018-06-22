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Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

14 червня 20:12 12623 Читать на русском
Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів
Росія – Саудівська Аравія – відео голів

Збірна Росії у Москві розбила Саудівську Аравію у матчі-відкритті ЧС-2018 з рахунком 5:0. Дивіться відео голів матчу Росія – Саудівська Аравія.

В матчі 1 туру чемпіонату світу-2018 Росія приймала Саудівську Аравію та перемогла з рахунком 5:0.

На 12 хвилині матчу рахунок відкрили росіяни зусиллями Юрія Газінського, який відзначився ударом головою та вивів свою команду вперед.

Росія розтрощила Саудівську Аравію у матчі-відкритті ЧС-2018

На 43-й хвилині матчу Денис Черишев, який вийшов на заміну в середині першого тайму замість травмованого Алана Дзагоєва, ударом в ближню "дев'ятку" подвоїв перевагу збірної Росії.

На 71-й хвилині Артем Дзюба після виходу на заміну ударом головою довів рахунок до розгромного. Асист на рахунку Головіна.

Вже у компенсований арбітром час росіяни забили ще двічі – дубль красивим ударом оформив Черишев, а Головін ударом зі штрафного поставив крапку у поєдинку.

Огляд матчу: Відео видалено на прохання правовласника

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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