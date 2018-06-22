Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

Збірна Росії у Москві розбила Саудівську Аравію у матчі-відкритті ЧС-2018 з рахунком 5:0. Дивіться відео голів матчу Росія – Саудівська Аравія.

В матчі 1 туру чемпіонату світу-2018 Росія приймала Саудівську Аравію та перемогла з рахунком 5:0.

На 12 хвилині матчу рахунок відкрили росіяни зусиллями Юрія Газінського, який відзначився ударом головою та вивів свою команду вперед.

Росія розтрощила Саудівську Аравію у матчі-відкритті ЧС-2018

На 43-й хвилині матчу Денис Черишев, який вийшов на заміну в середині першого тайму замість травмованого Алана Дзагоєва, ударом в ближню "дев'ятку" подвоїв перевагу збірної Росії.