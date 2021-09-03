"Я не був упевнений, що вийде знову отримати цей номер в Манчестер Юнайтед, тож хотів би сказати Еді велике спасибі за цей неймовірний жест", – наводить слова Роналду прес-служба клубу.

Роналду повернув собі 7-й номер у Манчестер Юнайтед

Зазначимо, що Кріштіану отримав 7-й номер після свого повернення в Манчестер Юнайтед завдяки "жертві" Кавані – саме Едінсон був "сімкою" МЮ у минулому сезоні. Тепер же уругваєць виступатиме під 21 номером.

Нагадаємо, 31 серпня Манчестер Юнайтед оголосив про завершення трансферу Роналду. Кріш приєднається до "червоних дияволів" вже після матчів збірних. Вдруге дебютувати за манкуніанців португалець може 11 вересня у поєдинку проти Ньюкасла.

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