"Я не был уверен, что получится снова получить этот номер в Манчестер Юнайтед, поэтому хотел бы сказать Эдди большое спасибо за этот невероятный жест", - приводит слова Роналду пресс-служба клуба.

Роналду вернул себе 7-й номер в Манчестер Юнайтед

Отметим, что Криштиану получил 7-й номер после своего возвращения в Манчестер Юнайтед благодаря "жертве" Кавани – именно Эдинсон был "семеркой" МЮ в прошлом сезоне. Теперь же уругваец будет выступать под 21 номером.

Напомним, 31 августа Манчестер Юнайтед объявил о завершении трансфера Роналду. Криш присоединится к "красным дьяволам" уже после матчей сборных. Во второй раз дебютировать за манкунианцев португалец может 11 сентября в поединке против Ньюкасла.

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