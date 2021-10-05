Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не забуває про своїх близьких друзів у скрутні для них часи.

"Бувають моменти, коли все відходить на другий план, в тому числі і футбол. Минулого тижня несподівано пішла з життя прекрасна людина, наша дорога Сорайя, чудова мати і дружина одного з моїх найкращих друзів, яких подарувало мені життя.

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Ніщо не зможе втішити мого брата Жозе Семеду і всю його родину. Але сьогодні, як і завжди, ми разом переживаємо цей дуже важкий час. Спочивай з миром, моя подруго. Ми ніколи не забудемо тебе", – написав Роналду в своєму Instagram.

Додамо, що Кріштіану дружить з 36-річним Жозе Семеду ще з часів виступів за дитячу академію лісабонського Спортінга. Семеду допоміг Роналду адаптуватись у новому клубі, а пізніше Кріш врятував свого друга від відрахування з академії.

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