Таунсенд жорстко потролив Роналду після гола у ворота Манчестер Юнайтед
16:50 - Читать на русском
Проти форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду зіграли його ж "зброєю".
завершено
Андрос Таунсенд 65’
65’ Андрос Таунсенд
Форвард Евертона Андрос Таунсенд своїм голом вирвав ніичю для "ірисок" у поєдинку 7-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:1).
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Святкуючи взяття воріт, 30-річний англієць виконав "трюк" Кріштіану Роналду, підстрибнувши та розвівши руки в сторони. Варто відзначити, що зірка Юнайтед розпочав гру на лаві запасних і вийшов на поле незадовго до пропущеного м'яча.
У нинішньому сезоні АПЛ Роналду провів 4 матчі, в яких відзначився трьома голами.
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