Проти форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду зіграли його ж "зброєю".

Форвард Евертона Андрос Таунсенд своїм голом вирвав ніичю для "ірисок" у поєдинку 7-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:1).

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Святкуючи взяття воріт, 30-річний англієць виконав "трюк" Кріштіану Роналду, підстрибнувши та розвівши руки в сторони. Варто відзначити, що зірка Юнайтед розпочав гру на лаві запасних і вийшов на поле незадовго до пропущеного м'яча.

У нинішньому сезоні АПЛ Роналду провів 4 матчі, в яких відзначився трьома голами.

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