В рамках 7-го туру АПЛ МЮ та Евертон не виявили сильнішого. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2021/22, 7-й тур

Манчестер Юнайтед – Евертон – 1:1

Голи: Марсьяль, 43 – Таунсенд, 65

Бернлі – Норвіч – початок о 17:00

Челсі – Саутгемптон – початок о 17:00

Лідс – Уотфорд – початок о 17:00

Вулверхемптон – Ньюкасл – початок о 17:00

Брайтон – Арсенал – початок о 19:30

Ігрову програму вікенду в англійській Прем'єр-лізі відкривав поєдинок сусідів турнірної таблиці Манчестер Юнайтед – Евертон. Що цікаво, Роналду вперше після повернення до МЮ не потрапив у стартовий склад – його замінив Кавані.

"Дияволи" з перших хвилин захопили ініціативу у грі та багато атакували. Під завісу тайму вони зуміли вирватись уперед – Фернандеш отримав передачу неподалік від карного майданчика суперників, та одразу скинув під удар Марсьялю, який з вбивчої відстані потужно вистрілив під поперечину.

Роналду – найгірший гравець АПЛ за показниками пресингу

У другому таймі "іриски" відчайдушно прагнули зрівняти рахунок, і їм це вдалось на 65-й – відзначився Таунсенд, якому асистував Дукуре. Далі гра продовжилась на рівних, але на 86-й Міна ледь не вивів підопічних Бенітеса уперед – на щастя для манкуніанців, VAR скасував його гол через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – сусідство у турнірній таблиці продовжується.

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