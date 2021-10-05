Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду не забывает о своих близких друзьях в трудные для них времена.

"Бывают моменты, когда все отходит на второй план, в том числе и футбол. На прошлой неделе неожиданно ушел из жизни прекрасный человек, наша дорогая Сорайя, прекрасная мать и жена одного из моих лучших друзей, которых подарила мне жизнь.

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Ничто не сможет утешить моего брата Жозе Семеду и всю его семью. Но сегодня, как и всегда, мы вместе переживаем этот очень трудное время. Покойся с миром, моя подруга. Мы никогда не забудем тебя", – написал Роналду в своем Instagram.

Добавим, что Криштиану дружит с 36-летним Жозе Семеду еще со времен выступлений за детскую академию лиссабонского Спортинга. Семеду помог Роналду адаптироваться в новом клубе, а позже Криш спас своего друга от отчисления из академии.

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