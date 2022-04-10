Португалець залікував травму і знову повернувся на поле, але ця подія виявилася затьмареною черговим провалом Манчестер Юнайтед. Манкуніанці сенсаційно програли Евертону, який бореться за виживання.

Сенсаційна перемога Миколенка і Ко у відеоогляді матчу Евертон – Манчестер Юнайтед

Після матчу Роналду по дорозі в підтрибунне приміщення розтоптав телефон, який опинився у нього під ногами. Пристрій належав комусь із уболівальників, повідомляє Football London. Зазначається, що клуб почав службове розслідування, адже на наявному відео не можна розгледіти всі подробиці інциденту.

Додамо, що у нинішньому сезоні 37-річний португалець зіграв за Манчестер Юнайтед 33 матчі в усіх турнірах, забивши у них 18 голів. Однак результати команди далеко не найкращі. Манкуніанці вилетіли з ЛЧ у першому ж раунді плей-офф, а в АПЛ йдуть лише сьомими.

Евертон – МЮ: Миколенко вражає Англію, стає найкращим і допомагає Ярмоленку – побиття Роналду не тільки ігрове