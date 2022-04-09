Евертон цілком серйозно ризикує, балансуючи над самісінькою зоною вильоту. Фактично вже за підсумками звітного туру "іриски" ризикували туди опуститися, адже Бернлі гратиме проти Норвіча. Однак сенсаційна перемога над Ман Юнайтед дозволяє Віталію Миколенку та компанії трохи перевести подих. Українець відіграв весь матч.

Евертон здолав МЮ – Миколенко видав вражаючий матч АПЛ і допоміг перервати серію поразок, Роналду все далі від ЛЧ

Натомість манкуніанці поставили під сумнів свою участь в Лізі чемпіонів наступного сезону. Відставання від топ-4 може збільшитися до шести очок. Це дуже серйозно, адже до кінця чемпіонату залишилося провести лише сім поєдинків.